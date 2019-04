© Copyright : DR

Après l’usine des jantes en aluminium, l’équipementier chinois, Citic Group Corporation, est sur le point de se lancer dans un nouveau projet dédié cette fois-ci à la fabrication de châssis et de moteurs.

Le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, s’est entretenu ce jeudi 18 avril, à Rabat, avec le président de Citic Group Corporation et le Président de Citic Dicastal, filiale de Citic et leader mondial de la production de jantes en aluminium.

Les discussions ont porté, notamment, sur l’avancement du projet de réalisation en cours de l’usine du groupe Dicastal, à Kénitra, spécialisée dans la production de jantes en aluminium, souligne le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Le Président de Citic Dicastal, poursuit la même source, a souligné que le projet se déploie conformément au calendrier prévisionnel de mise en œuvre et que le démarrage de la production se fera, comme prévu, avant la fin de l’année 2019.

Ce projet qui a fait l’objet d’un protocole d’accord signé en décembre 2017, nécessite un investissement de 350 millions d’euros et permettra la création de 1.200 emplois. La production, dont la capacité annuelle se chiffre, à terme, à 6 millions de pièces, sera destinée principalement à l’export.



Les entretiens ont porté, par ailleurs, sur les perspectives de développement des activités de Citic au Maroc. «Compte tenu de la qualité du partenariat industriel entre le Royaume et Citic Group Corporation, ces perspectives sont très prometteuses, notamment, dans le secteur de la fonderie destinée à la fabrication de pièces de châssis et de moteurs», conclut le communiqué.