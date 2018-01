© Copyright : DR

La Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) a entrepris depuis le 25 janvier un road show aux États-Unis destiné à promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur touristique au Maroc.

La mission, la première du genre, organisée en partenariat avec l'ambassade du Maroc à Washington et la National US Arab chamber of commerce (NUSACC), constitue une excellente opportunité pour les entreprises et les particuliers américains désireux d'investir dans le secteur touristique à forte croissance au Maroc.

Ce voyage, qui comprend trois étapes (Los Angeles, Washington et New York), a pour objectif de mettre en avant les atouts du secteur touristique marocain grâce à la position géostratégique du pays, sa stabilité, ses infrastructures, son climat favorable aux affaires et les incitations qu'il offre aux investisseurs, y compris l'accord de libre-échange Maroc-USA. Il a aussi pour but l'étude des possibilités de partenariat ou de soutien aux hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'investissement dans le secteur.

Ces opportunités comprennent la possibilité d'acquisition d'actifs hôteliers ou de stations touristiques existantes; de développement de projets de tourisme vert dans des destinations émergentes, matures ou haut de gamme; l'investissement dans des sociétés de portefeuille publiques ou privées impliquées dans des investissements et des opérations touristiques; ou l'investissement dans les actions de sociétés cotées à la Bourse de Casablanca qui offrent une exposition aux investissements et aux activités touristiques.

Au menu de cette tournée figurent des tables rondes, des rencontres avec des représentants de haut niveau des entreprises ciblées et des entretiens en B2B axés sur la présentation d'opportunités spécifiques et les modalités d'investissement, de partenariat ou de soutien, ainsi que la discussion de l'opportunité d'organiser des visites au Maroc.

La communauté d'affaires américaine appelée à investir dans le tourisme marocain

Lors d'une table ronde, lundi 29 janvier, au siège de la NUSACC à Washington, le président du directoire de la SMIT, Imad Barrakad, et le directeur de la stratégie et de la coopération au ministère du Tourisme, Tarik Sadik, ont appelé la communauté d'affaires américaine à diversifier ses portefeuilles en investissant dans le tourisme marocain, un secteur qui connaît une croissance à deux chiffres et qui jouit d'une priorité dans les plans gouvernementaux.

Les deux hommes ont mis en avant les infrastructures compétitives du Maroc, à savoir la ligne ferroviaire à grande vitesse, un réseau d'autoroutes modernes, 19 aéroports internationaux, dont celui de Casablanca qui constitue un hub pour l'Afrique et la région MENA.

Les membres de la délégation marocaine ont aussi souligné la stabilité et la sécurité du royaume, comme en témoigne le classement du Maroc au top 20 des destinations dans le monde, en termes de sécurité des touristes, ou dans la catégorie numéro 1 des pays les plus sûrs pour les touristes américains, selon le département d'Etat US, sans oublier le classement de Doing business de la Banque mondiale, dans lequel le Maroc a gagné 60 points entre 2010 et 2018, se plaçant au même niveau des pays européens en termes de climat des affaires.

Concernant les incitations, les membres de la délégation marocaine ont expliqué qu'elles pouvaient prendre la forme d'exonérations d'impôts ou de droits de douane, de mobilisation de foncier, de rapatriements de capital, sans oublier l'accès libre à la propriété des actifs immobiliers pour les étrangers.

Un intérêt perceptible

A Washington, comme à Los Angeles, la délégation marocaine a été "très bien accueillie par la communauté du tourisme et d'investissement", ce qui témoigne de "l'intérêt que suscite le Maroc auprès des entreprises et des investisseurs américains", a affirmé le président de la NUSACC, David Hamod.

La chambre "a eu le privilège de travailler étroitement avec le Maroc pendant plusieurs années" et a organisé en collaboration avec les Marocains de nombreux forums et conférences dans le royaume et dans plusieurs villes américaines, a-t-il rappelé, à l'issue de cette table ronde, qui s'est tenue en présence d'hommes d'affaires, de représentants de fonds d'investissement, d'amis du Maroc et de diplomates marocains et américains.

"Les Américains apprennent à apprécier tout ce que le Maroc a à offrir: ses monuments historiques, les villes cosmopolites, les montagnes, les 3.500 km de littoral, l'écotourisme, le tourisme médical, le surf, etc. C'est un terrain qui n'a pas encore été découvert par la plupart des Américains", a ajouté David Hamod.

Selon lui, il existe un "énorme potentiel de croissance du nombre de touristes américains qui visitent le Maroc, en particulier grâce aux lignes aériennes existantes depuis New York et Washington, voire à partir d'autres villes dans l'avenir.

Après les escales de Los Angeles et Washington, le road show se poursuit mardi et mercredi à New York, avec un riche programme de rencontres.