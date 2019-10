© Copyright : DR

Kiosque360. La région du Souss-Massa poursuit ses efforts pour doper son attractivité auprès des investisseurs. En effet, les autorités de la région ont récemment procédé, à Agadir, à la mise en place d’un guichet unique dédié à l’accompagnement des investisseurs industriels.

En vue d’attirer plus d’investissements dans la région, les autorités du Souss-Massa ont récemment procédé, à Agadir, à la mise en place d’un guichet unique dédié à l’accompagnement des investisseurs industriels. Les Inspirations Eco, qui rapporte l’information dans sa livraison du jour, indique que ce guichet unique vise à accompagner les investisseurs pour la concrétisation de leurs projets. Le Centre régional d’investissement (CRI) ajoute que le service offert par ce nouveau dispositif, installé parallèlement à la commission régionale, concerne les démarches d’octroi du certificat négatif et de création d’entreprises, ainsi que la légalisation des documents et les modalités d’octroi de la subvention d’appui à l’investissement industriel.

Le journal précise que le but recherché par les autorités de la région est de réellement faciliter les démarches administratives. On apprend aussi qu’en marge de la récente réunion de la commission régionale d’investissement, les autorités ont validé 48 projets d’investissement d’un montant global de 3,27 milliards de dirhams, mobilisant près de 40 ha de foncier industriel, avec la création de 3.300 emplois directs et 5.300 postes indirects.

Les Inspirations Eco indique que, sur les 48 projets, 29 seront implantés au niveau de la 3ème phase du Parc Haliopolis avec près de 800 millions de dirhams d’investissements engagés et plus de 1.700 emplois directs créés à terme. 19 autres projets d’investissements seront implantés au niveau du nouveau parc industriel intégré jouxtant la zone franche, avec une enveloppe de 470 millions de dirhams dans le cadre de la première tranche étalée sur 35 ha de cette nouvelle zone industrielle.