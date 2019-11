© Copyright : DR

Kiosque360. Réalisé dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, le nouveau port Dakhla Atlantique a pour but de soutenir le développement économique, social et industriel de la région dans tous les secteurs productifs.

Initialement prévue le 7 novembre dernier, l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif à la réalisation des travaux de construction du nouveau port Dakhla Atlantique aura finalement lieu le 3 décembre prochain.

Ce projet d'envergure nécessitera un montant total de 10,2 milliards DH, alors que, selon la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de loi de Finances 2020, le démarrage des travaux de sa construction est prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2020 à venir. C’est, en substance, ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison de ce mercredi 27 novembre 2019.

Réalisé dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI à Laâyoune, à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte, le nouveau port Dakhla Atlantique a pour objectif de soutenir le développement économique, social et industriel de la région dans tous les secteurs productifs (pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industrie manufacturière). Ce port, qui sera édifié près du village de pêcheurs de N’tirift, au nord de la ville de Dakhla, est d'ores et déjà considéré comme le plus important projet des trois régions du Sud, dans ce modèle de développement voulu par le roi.

Une direction provisoire chargée de superviser la réalisation de ce port est déjà constituée. Celle-ci a pour mission d'effectuer le suivi des travaux de construction de cette infrastructure, de veiller à la qualité des différents travaux menés, et d’établir des rapports circonstanciés sur leur état d'avancement ainsi que leur état comptable. Les membres de cette instance ont également pour mission la gestion des transactions conclues avec les entreprises, les bureaux d'étude et les différents laboratoires d'analyse.

Les travaux doivent d'ailleurs porter sur la réalisation d'ouvrages de protection d’une longueur d’environ 6.700 ml dont une partie à -17 m/zh (digues principale et secondaire), des ouvrages d’accostage (consistant en des quais de commerce, un quai de service, des quais d’avitaillement et de stationnement pour les navires de pêche hauturière, des quais de débarquement pour ces navires, ainsi qu'un quai pour la réparation navale). Un pont maritime, reliant un port-îlot à la terre d'une longueur de 1.200 ml sur des profondeurs en mer allant jusqu’à -12 m/zh, et une route d’accès, sur environ 6 km, sont également prévus pour le nouveau port de Dakhla.