Le ministre de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara; en réunion avec le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming.

© Copyright : DR

Le ministre de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, s'est entretenu, vendredi 9 février à Rabat, avec le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures et de l'équipement.

A cette occasion, Abdelkader Amara s'est félicité des relations unissant le Maroc et la Chine qui se sont fortement consolidées grâce au partenariat stratégique qui a été signé en mai 2016, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la coopération bilatérale entre les deux pays.

Ce partenariat, a fait savoir le ministre, garantit un avenir meilleur aux relations bilatérales, affermies par la signature de 15 accords dans différents domaines, notamment économique, financier et industriel.

Il a également mis en exergue les accords signés dans les domaines des infrastructures, des chemins de fer et de la logistique, amplifiant ainsi les opportunités de coopération et de partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et mettant en avant l'expertise chinoise.

De son côté, Qian Keming a fait part de son souhait de renforcer la coopération entre les entreprises marocaines et chinoises, en finançant des projets d'infrastructures.

Il a, dans ce sens, passé en revue les différents projets mis en place au Maroc, notamment celui du port de Kénitra et la ligne à grande vitesse reliant Marrakech et Agadir.

Le vice-ministre chinois du Commerce s'est par ailleurs dit convaincu du renforcement de la coopération entre son pays et le Maroc dans différents domaines, notant que cette visite constituait une occasion pour mettre en œuvre les différents accords signés entre les deux pays.

Accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires chinois, Qian Keming effectue une visite de travail au Maroc pour coprésider la 6e session de la Commission mixte de coopération commerciale, économique et technique maroco-chinoise.