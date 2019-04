© Copyright : DR

L'industrie nationale a créé 405.496 nouveaux emplois entre la période 2014-2018, soit près 81% de l'objectif fixé par le plan d'accélération industrielle (PAI 2014-2020), a annoncé le ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique.

Une proportion de 49% de ces emplois sont occupés par des femmes et plus de 21% des créations sont le fait d'entreprises mises en place suite au lancement du PAI, précise le ministère dans un communiqué sur sa récente étude réalisée sur la base des données recueillis auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

L’étude fait également ressortir que le secteur de l’automobile enregistre la plus forte création d’emplois (116.611 postes, soit 28,8% du total des créations) entre 2014 et 2018, reflétant la forte dynamique de croissance dans laquelle il s’inscrit, suivi du textile avec 79.300 emplois créés (19,6%), de l’offshoring (69.932 ou 17%), de l’agroalimentaire (63.198 ou 15,6%), de l’industrie métallurgique et mécanique (19.776 ou 5%), de l’industrie des matériaux de construction (11.302) et de l’aéronautique (8.636).

Parallèlement, les résultats de l’étude révèlent des performances analogues à l’export, puisque les exportations du Royaume sont passées de 161 milliards de dirhams (MMDH) en 2013 à 240 MMDH en 2018, soit une hausse de 50% en cinq ans.

Le positionnement affirmé du secteur industriel, en tant que levier de création d’emplois et d’insertion professionnelle des jeunes, se trouve aujourd’hui fortement appuyé par le déploiement de la Feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, impulsée par SM le Roi Mohammed VI, indique le ministère, ajoutant que cette feuille de route, qui restructure l’offre de formation professionnelle et dote les 12 régions du Royaume de "Cités des Métiers et des Compétences", permettra de répondre à un besoin croissant en profils ciblés dans les filières industrielles.

L’investissement, qui se démultiplie dans l’industrie, et la base de production, qui s’enrichit de nouveaux métiers, créent une demande croissante en ressources spécialisés et requièrent un effort constant d’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, conclut le communiqué.