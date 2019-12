© Copyright : DR

Quelle mouche a bien pu piquer Bruno Le Maire? Le ministre français de l’Economie et des finances a très fortement critiqué la fabrication de best-sellers comme les Peugeot 208 et Renault Clio hors de France.

Lundi 2 décembre dernier, devant une pléiade d’industriels français, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, n’a pas hésité à fustiger les deux puissants groupes français qui ne produisent plus en France leurs best-sellers, la Peugeot 208 et la Renault Clio. La première est fabriquée dans la nouvelle usine de PSA à Kenitra et à Trnava (Slovaquie). La seconde est produite à Bursa en Turquie.



"Qu’est-ce que cela veut dire? Nous produisons et nous assemblons au Maroc, en Slovaquie et en Turquie pour réimporter en France à des fins commerciales. Je ne me satisfais pas d’un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France – la Clio et la 208 – ne sont plus produits en France. Ce modèle de développement est un échec", a lancé le ministre.



Alors que les constructeurs tentent de justifier cette politique pour des raisons de coûts de production, Bruno Le Maire, lui, y voit un échec: "Un échec économique, car il a conduit à délocaliser notre production et à détruire des emplois. La France est le pays d’Europe qui a le plus délocalisé son industrie automobile durant la dernière décennie. Un échec écologique, car il a conduit à l’augmentation des émissions de CO2".



Pour remédier à cette situation, Le Maire a confié à un expert de l'automobile, Hervé Guyot, "la mission d'évaluer (...) les conditions pour maintenir et relocaliser l'activité en France (...) et améliorer les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants". Les premières conclusions sont attendues en début d'année prochaine.