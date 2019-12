Industrie aéronautique. Exit Bombardier: un écosystème Spirit en gestation

Le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Elalamy, recevant les dirigeants de Spirit Aerosystems

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a rencontré ce lundi 16 décembre Sam Marnick et Scott Mclarty, respectivement vice-président exécutif et vice-président senior de Spirit Aerosystems.

Spirit Aerosystems avait signé un purchasing agreement (contrat d’achat) pour l’acquisition des 3 sites Bombardier à Casablanca, Belfast, et Dallas. L’acquisition devrait être finalisée d’ici le premier semestre 2020. Officiel. Aéronautique. Casablanca: l’usine de Bombardier finalement rachetée par l’américain Spirit L’extension du site Bombardier de Casablanca est en cours de réalisation faisant passer sa superficie de 10.000 m² à 25.000 m² et l’effectif de 350 à 850 employés avec l’ambition d’atteindre près de 1.000 employés à terme, souligne-t-on du côté du ministère de l'Industrie. L’enjeu pour Spirit Aerosystems est de développer ses activités avec Airbus, de continuer à servir Boeing et de renforcer son empreinte industrielle à partir du site de Casablanca. Grand format. Exclusif: le numéro Un de Bombardier Maroc explique l'avenir de l'avionneur dans le royaume Le ministère et Spirit Aerosystems ont convenu de mettre en place une équipe commune pour développer un écosystème Spirit au Maroc permettant de développer de nouvelles activités aéronautiques et de maximiser l’intégration locale du spécialiste américain des aérostructures, est-il précisé.

Par Ayoub Khattabi