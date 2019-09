© Copyright : Le360 : DR

Kiosque360. Les autorités de la métropole planchent sur une augmentation de certaines taxes communales. Sont principalement concernées la taxe sur les débits de boissons, la taxe sur les terrains urbains non bâtis et la taxe sur le transport public de voyageurs.

C’est une nouvelle qui va froisser les Casablancais dans les semaines à venir. En effet, certaines taxes communales vont bientôt augmenter. Ce n’est qu’une question de temps, annonce d’ailleurs La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. Le journal rapporte que le Conseil communal a d’ores et déjà inscrit à l’ordre du jour de sa prochaine session l’amendement de l’arrêté fiscal communal, entré en vigueur en février 2018, qui devrait lui permettre d’opérer ses augmentations. «Effectivement, le conseil procédera à l’amendement de l’arrêté fiscal communal, adopté en février 2018, en se basant sur les mémorandums que présenteront les diverses sensibilités politiques représentées dans le conseil. Ces propositions seront débattues et soumises au Conseil communal pour approbation», précise Samira Razani, Adjoint au maire de Casablanca, chargé de la fiscalité.

Dans le détail, les taxes concernées par cette hausse sont notamment la taxe sur les débits de boissons, la taxe sur les terrains urbains non bâtis et la taxe sur le transport public de voyageurs. Selon La Vie Eco, ces taxes représentent 35% des rentrées fiscales de la commune. Cependant, les Casablancais peuvent se rassurer. La taxe professionnelle, la taxe d’habitat, la taxe sur les services communaux et autres (qui représentent 65% des recettes fiscales de la commune) ne seront pas touchées par cette augmentation.