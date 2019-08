© Copyright : DR

Kiosque360. Les six premiers mois de 2019 n’ont pas été concluants pour le marché de l’immobilier professionnel dans la capitale économique. Explications…

Le secteur a connu un ralentissement sur les six premiers mois de l’année en cours, à Casablanca. Une évolution mitigée, rapporte d’ailleurs La Vie Éco dans sa livraison en kiosque ce vendredi. Revenant sur le dernier rapport du spécialiste américain en conseil en immobilier d’entreprises JLL, le journal fait remarquer que le marché des bureaux est resté stable, continuant d’afficher des taux de vacance bas dans les immeubles de qualité. Notons que la demande en termes d’espace de bureaux de qualité poursuit sa croissance, alors que le marché ne présente qu’une offre de qualité ne dépassant pas les 15% du stock total.

Pour les experts de JLL, Casa Anfa devrait concentrer la majorité de l’offre de bureaux de qualité à partir de 2020. L’extension se Sidi Maârouf constitue aussi une réserve foncière importante qui devrait accueillir de nouveaux projets de qualité et renforcer l’offre de bureaux dans les prochaines années.

Selon La Vie Eco, la vacance devrait diminuer au cours des douze prochains mois, si le marché arrive à absorber l’offre actuelle avant que de nouveaux projets n’entrent sur le marché en 2020. «Avec la livraison de nouveaux projets en cours de développement, nous prévoyons que le marché de bureaux subira une correction naturelle des loyers à partir de la mi-2020, avec des conditions locatives plus flexibles et des périodes de franchises plus généreuses offertes aux locataires», font remarquer les auteurs du rapport.

Pour sa part, le secteur du Retail poursuit son expansion, remarque JLL, ajoutant que ce secteur poursuit sa modernisation avec le développement de nouveaux centres commerciaux et de parcs retail dans les zones périphériques de la ville. En termes d’offres, le stock total de centres commerciaux s’est établi à environ 184.000 m² à la fin du premier semestre 2019, avec la livraison du centre commercial Marina Shopping en avril dernier. De même, le Mercato d’Anfa, un nouveau centre commercial de quartier d’environ 5.000 m², devrait ouvrir à Dar Bouazza d’ici la fin de l’année. Selon JLL, l’offre future est estimée à près de 150.000 m² de surfaces commerciales supplémentaires d’ici fin 2022. La Vie Eco indique que, dans le secteur hôtelier, la capacité d’hébergement s’est améliorée à Casablanca au cours du premier semestre 2019 pour atteindre 8.500 chambres, avec environ 500 chambres ajoutées à l’offre au cours de cette période. Parmi les réalisations notables, trois hôtels opérés par Onomo Group avec une capacité totale de 455 chambres, ainsi que l’aparthotel Adagio Casablanca City Center avec une capacité de 96 chambres, notent les auteurs du rapport.

Enfin le journal souligne qu’au niveau de l’immobilier industriel, aucun ajout important n’a été effectué, au cours des six premiers mois de l’année, à l’offre existante. Cependant, les experts de JLL estiment que l’offre de parcs industriels intégrés sera renforcée avec le lancement prochain de la deuxième phase de la zone franche Mid Parc qui ajoutera plus de 60 hectares d’espaces industriels au marché. Notons également que d’autres projets importants sont en cours.