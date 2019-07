© Copyright : DR

Le marché de l’immobilier professionnel à Casablanca est resté relativement stable au cours du premier semestre 2019. C’est ce qui ressort du dernier rapport du conseiller américain en immobilier Jones Lang LaSalle (JLL). Les détails.

Selon ce spécialiste de l’immobilier professionnel, le marché des bureaux à Casablanca est resté stable et a continué à afficher des taux de vacance bas dans les immeubles de qualité. Le secteur du retail poursuit son expansion avec le développement de nouveaux centres commerciaux et de parcs retail dans les zones périphériques de la ville. Le secteur hôtelier, lui, affiche une faible performance traduite par une baisse des taux d'occupation et des taux journaliers moyens durant les quatre premiers mois de l'année.



Bureaux

Le premier semestre de l’année 2019 a été marqué par l'achèvement de nouveaux immeubles de bureaux dans les zones Casa Anfa, La Corniche-Aïn Diab, l'Entrée de ville et Casanearshore, portant ainsi l'offre totale de bureaux à environ 1,86 million de m². D’autres espaces de bureaux devraient arriver sur le marché d'ici fin 2020, portant le stock total de bureaux à 1,91 million de m².

Parmi les projets en construction, la parcelle K de Casanearshore, ainsi que deux autres immeubles de bureaux développés par Casablanca Finance City Authority (CFCA) destinés à accueillir des sociétés bénéficiant du statut CFC. La demande d'espaces de bureaux de qualité continue de croître dans un marché où l'offre qualitative représente moins de 15% du stock total.

Casa Anfa devrait concentrer la majorité de l'offre de bureaux de qualité à partir de 2020. L'extension de Sidi Maârouf constitue également une réserve foncière importante qui devrait accueillir de nouveaux projets de qualité et renforcer l'offre de bureaux dans les années à venir.



Retail

Avec la livraison du centre commercial Marina Shopping en avril, le stock total de centres commerciaux s'est établi à environ 184.000 m² à la fin du premier semestre 2019. Ce nouveau centre commercial d’environ 42.000 m² comprend un hypermarché Marjane et se positionne comme une destination de restauration et de shopping en mettant en avant des enseignes mass market.

Le Mercato d’Anfa, un nouveau centre commercial de quartier d’environ 5.000 m², devrait ouvrir à Dar Bouazza d’ici la fin de l’année.

L’offre future est estimée à près de 150.000 m² de surfaces commerciales supplémentaires qui devraient venir diversifier l'offre d'ici fin 2022. Bien que toute la nouvelle offre risque de ne pas se matérialiser comme prévu, les développeurs sont de plus en plus à la recherche d'opportunités en dehors de Casablanca, compte tenu de la saturation potentielle du marché.

Hôtellerie

La capacité d'hébergement hôtelier s’est enrichie à Casablanca au cours du premier semestre 2019 pour atteindre 8.500 chambres, avec environ 500 chambres ajoutées à l'offre au cours de cette période. Parmi les réalisations notables, trois hôtels opérés par Onomo Group avec une capacité totale de 455 chambres ainsi que l'apart'hotel Adagio Casablanca City Center avec une capacité de 96 chambres.

Plus de 1.000 chambres devraient entrer sur le marché au cours des deux prochaines années. Les principaux projets hôteliers en cours comprennent Hilton Garden Inn (118 chambres) à Sidi Maarouf et Radisson Blu Hotel (120 chambres) par Radisson Group dans le QCA.



Industriel

Bien qu'aucune hausse significative n'ait été enregistrée au cours du premier semestre 2019, l'offre de parcs industriels intégrés sera renforcée avec le lancement prochain de la deuxième phase de la zone franche Mid Parc qui ajoutera plus de 60 hectares d’espaces industriels au marché. La première phase du parc arrive à saturation après les nouveaux accords signés au cours du deuxième trimestre 2019 avec deux fabricants d'équipements aéronautiques.

D'autres projets notables sont en cours, notamment le développement d'une nouvelle zone industrielle de 10 hectares à Sidi Bernoussi, dont la livraison est prévue avant fin 2020.