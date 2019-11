© Copyright : DR

Dans un communiqué, la première foncière dédiée à l’immobilier professionnel locatif annonce avoir finalisé, avec plus d’un an d’avance, le programme d’investissement de 400 millions de dirhams levés lors de son introduction en bourse en mai 2018.

Immorente Invest vient de réaliser l’acquisition de deux immeubles de bureaux, «Atrium» et «Contempo», totalisant environ 13.000 mètres carrés entièrement loués. Cet investissement de 270 millions de dirhams, vient s’ajouter aux 250 millions de dirhams investis en 2018 et 2019 comprenant la réalisation d’une usine de 17.500 mètres carrés couverts pour Faurecia, l’acquisition des 2.500 mètres carrés de bureaux loués par Huawei et le siège d’Engie à Bouskoura sur une superficie de près de 9.500 m2 construits.



Parallèlement, ajoute le communiqué de la foncière, dans l’objectif de garder un ratio d’endettement inférieur à 40%, Immorente Invest a réalisé la cession de l’actif Rodia d’une durée de bail résiduelle de 4 ans pour un montant de 142,6 millions de dirhams.

Rodia, localisé à Ain Sebaa, est loué par Ferrari, Seat et Honda. Immorente Invest a réalisé un Taux de rendement interne (TRI) de 13,6% sur cet investissement. Au terme de ce premier programme d’investissement, le portefeuille de Immorente Invest s’est accru de 380 millions de dirhams pour atteindre 650 millions de dirhams dont 70% de bureaux et 30% d’industries. Son portefeuille de locataires est diversifié avec 16 groupes de locataires entreprises nationales et internationales de premier plan.



Atrium est un immeuble de 5.600 mètres carrés situé dans le cœur de la zone d’affaires du boulevard Abdelmoumen. L’immeuble de bureaux, entièrement loué comme le veut la stratégie d’Immorente Invest, abrite les activités de plusieurs groupes bancaires nationaux et internationaux, le leader mondial du coworking, etc...

Contempo est un immeuble de bureaux de 7.000 mètres carrés niché au cœur du Casablanca Art Déco sur la place historique «Shell», à quelques centaines de mètres de l’emblématique hôtel Lincoln. Il bénéficie de la proximité des principaux pôles hôteliers, des deux gares du centre-ville ainsi que d’une station de tramway. Contempo, également entièrement loué, a pour principaux locataires un grand groupe bancaire, une société de conseil internationale, le leader mondial du coworking, etc...