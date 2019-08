© Copyright : DR

Kiosque360. En glissement annuel, le recul enregistré résulte de la baisse des prix de l’ensemble des actifs. Les ventes n’arrivent toujours pas à décoller pour autant.

Le prix de la pierre semble diminuer au deuxième trimestre de l’année. Les prix des actifs immobiliers ont en effet légèrement baissé à fin juin 2019. C’est d’ailleurs ce que relève Bank Al-Maghrib dans son dernier indice, comme l’indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 22 août.

La baisse est ainsi évaluée à 0,6% par rapport au premier trimestre de l’année et de 0,9% comparé à la même période de l’année précédente. En glissement annuel, le recul enregistré résulte, selon la Banque centrale, de la baisse des prix de l’ensemble des actifs. Ainsi, le prix des biens résidentiels se serait inscrit en repli de 0,3% contre une baisse de 1,9% des prix des terrains et de 1,4% des prix des biens à usage professionnel.

Malgré cette baisse, les ventes n’arrivent toujours pas à décoller. Les transactions immobilières ont ainsi fléchi de 7,3% par rapport aux trois premiers mois de l’année et de 8% par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente. Si l’on compare le deuxième trimestre 2019 à une année plus tôt, il ressort que les ventes des biens résidentiels connaissent une baisse de 4,4% traduisant ainsi les replis de 4,1% pour les appartements, de 5,4% pour les maisons et de 11% pour les villas. Pour ce qui est du foncier, les transactions des terrains ont chuté de 20,1%. Les ventes des actifs commerciaux se sont par ailleurs rétractées de 10,5% par rapport à la même période de l’année passée.

Le repli observé au niveau des ventes des biens à usage professionnel s’explique en effet par la baisse de 14,7% des ventes des locaux commerciaux, au moment où les ventes de bureaux se sont redressées de 18,1% par rapport l'année précédente. Pour ce qui est de l’évolution trimestrielle du marché immobilier par ville, Bank Al-Maghrib fait ressortir une baisse de 1,4% des prix au niveau de Rabat, baisse liée principalement à la baisse de 1% du prix du résidentiel et de 13,7% des prix des biens à usage professionnel.