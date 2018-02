© Copyright : DR

En 2017, alors que le volume des transactions a baissé de 7,6%, le prix des biens immobiliers a augmenté de 5%, contre 1,6% seulement en 2016.

En 2017, les prix des actifs immobiliers, toutes catégories confondues, ont enregistré une hausse moyenne de 5%, après l’augmentation de 1,3% enregistrée en 2016. C’est ce qui ressort du dernier rapport sur l’indice des prix immobiliers publié par Bank Al-Maghrib et qui tient compte des biens ayant fait objet d’au moins deux transactions enregistrées au niveau de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette hausse des tarifs tient compte, selon la même source, des augmentations de prix de 4,9% pour les biens résidentiels, de 5,3% pour les terrains et de 7% pour les biens à usage professionnel.

Ce renchérissement des prix est intervenu dans un contexte où le volume des transactions est pourtant en baisse. Ce dernier s’établit à 7,6%, après une augmentation de 8,4% en 2016. On notera à ce niveau le repli significatif des ventes de biens résidentiels dont le volume a chuté de 8,7%. «Dans le même sens, les transactions portant sur les terrains et les biens à usage professionnel ont connu des diminutions respectives de 4,8% et de 3,5%, après des hausses de 9,4% et 7,8% en 2016», peut-on lire dans le rapport.

Au niveau des principales villes, l’indice des prix des actifs immobiliers a montré des hausses quasi généralisées, à l’exception de Rabat, où les prix sont restés stables en moyenne d’une année à l’autre.

«Concernant le nombre de transactions, il a reculé dans l’ensemble des grandes villes, à l’exception de Casablanca où il a augmenté», ajoute la même source.