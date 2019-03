© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Progression du chiffre d’affaires, nette reprise du Résultat net et surtout une baisse notable de l’endettement. 2018 aura décidément été l’année de la reprise pour le groupe Alliances. Les détails.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Alliances s’élève à 3,28 milliards de dirhams à fin décembre 2018, en hausse de 9% par rapport à 2017, principalement en raison de la relance de l’activité du groupe et l’accroissement du rythme de livraison.



Le Groupe poursuit l’amélioration de son niveau de profitabilité et enregistre un résultat net et un Résultat net part du groupe (Rnpg) en forte progression par rapport au 31 décembre 2017, respectivement de 29% et 74%.



A retenir également l'amélioration de l’endettement net global du groupe qui affiche une baisse de 46% à 2,5 milliards de dirhams. Cette diminution, souligne le promoteur dans un communiqué, s’explique par la réussite de l’opération de titrisation réalisée en 2018 et le remboursement de la dette bancaire adossée aux projets pour un montant de 500 millions de dirhams.

L’endettement net de 2,5 milliards de dirhams inclut le reliquat de la dette privée du groupe pour un montant de 2 milliards de dirhams, lequel fait l’objet d’une opération de reprofilage.



Conformément à son plan de développement au Maroc, le groupe Alliances a lancé plusieurs projets sociaux, moyen standing et résidentiels conformément à son plan de développement. Ces projets, poursuit le communiqué, comprennent notamment une offre de produits moyen standing et de lotissement correspondant à la demande locale. Au niveau de l’activité en Afrique, le groupe a constaté des avancées significatives sur ses deux projets au Cameroun et en Côte d’Ivoire et continue d'être sollicité pour la réalisation d’importants projets de logements et d’infrastructures.