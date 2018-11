© Copyright : DR

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré un recul de 0,3% au troisième trimestre, recouvrant des baisses de 1,5% pour les prix du foncier et de 1% pour ceux des biens à usage professionnel, ainsi qu’une augmentation de 0,4% des prix du résidentiel.

Selon les données collectées par Bank Al-Maghrib auprès de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), le nombre des transactions immobilières a marqué un repli de 1,1%, reflétant une baisse des ventes de 4,8% pour les terrains et de 8,2% pour les actifs à usage professionnel. En revanche, les transactions portant sur les biens résidentiels se sont accrues de 0,8%.

En glissement annuel cette fois-ci, les prix ont reculé de 0,7%, reflétant des baisses de 0,6% pour le résidentiel et de 0,9% pour le foncier, ceux des biens à usage professionnel ayant, en revanche, augmenté de 1%. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a progressé de 0,3%, avec des accroissements de 4,7% pour les terrains et de 1,5% pour les biens à usage professionnel. A l’inverse, les ventes de biens résidentiels ont reculé de 1%.

Au niveau des principales villes, les prix ont enregistré des évolutions différenciées, avec des hausses allant de 0,1% à Meknès à 4,8% à Oujda et des baisses variant de 0,2% à Casablanca et Tanger à 3,7% à Marrakech. Pour ce qui est des transactions, les augmentations les plus sensibles des ventes ont été enregistrées à Oujda avec 20% et à Tanger avec 19,3%. En revanche, Casablanca et Marrakech ont connu une baisse de 10,7%.



Pour la ville de Rabat, les prix ont marqué une hausse de 2,7%, avec notamment une augmentation de 1,5% de ceux des appartements et une baisse de 5,3% des prix du foncier. Quant aux ventes, après avoir augmenté de 21,3% au deuxième trimestre, elles ont affiché un recul de 6,7%.



Au niveau de Casablanca, l’IPAI a baissé de 0,2%, recouvrant des replis respectifs de 0,2% et 8,1% pour les prix des appartements et des biens à usage professionnel, et une hausse de 7,6% des prix du foncier. En parallèle, le nombre de transactions a diminué de 10,7% intégrant des replis des ventes de toutes les catégories d’actifs, avec des taux de 9,6% pour les appartements, de 12,8% pour les terrains et de 18,5% pour les biens à usage professionnel.

A Tanger, les prix ont reculé de 0,2%. Ceux des biens à usage professionnel et du foncier ont marqué des baisses de 3,1% et de 0,6% respectivement, alors que les prix des appartements ont augmenté de 0,2%. Le nombre de transactions s’est, pour sa part, accru de 19,3%, en liaison avec les hausses des ventes de 18,5% pour les appartements, de 12,5% pour le foncier et de 27,1% pour les biens professionnels.