Kiosque360. Al Omrane accélère la préparation d’un nouveau projet de contrat-programme qui permettra d’élaborer une vision stratégique commune entre la holding et l’État. En attendant, le groupe poursuit ses réalisations et entend investir une enveloppe de 5,7 milliards de dirhams en 2018.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc revient sur la réunion du conseil de surveillance du groupe Al Omrane qui s’est tenue hier, à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani. Le quotidien rapporte que cette réunion a été l’occasion, pour le chef de l’Exécutif, de revenir sur le bilan du groupe et la politique de l’habitat au Maroc.

Pour Saâd-Eddine El Othmani, il est nécessaire d’accélérer la préparation du projet de contrat-programme qui permettra à la holding et l'Etat d’élaborer une vision stratégique commune, l’objectif étant de renforcer la transparence et la gouvernance du groupe, tout en délimitant les responsabilités de chacune des parties prenantes. Soulignons que cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement sur cinq ans, pour un montant de 31 milliards de dirhams. On apprend aussi que le chef du gouvernement a jugé les réalisations actuelles bien en-deçà des attentes. Tout en reconnaissant que la responsabilité de cette contre-performance ne pouvait être uniquement imputée à Al Omrane, il a invité tous les acteurs à contribuer ensemble à l'amélioration de l’habitat social au Maroc.

Saâd-Eddine El Othmani a notamment encouragé le groupe à poursuivre ses actions. Jusqu'à présent, souligne Aujourd’hui Le Maroc, plus de 465.000 nouvelles unités ont été réalisées et 410.000 titres fonciers ont été émis. Concernant les investissements, on note que 72 milliards de dirhams ont été investis par le groupe entre 2007 et 2017, avec un chiffre d’affaires de 54 milliards de dirhams sur la même période.

Enfin, notons que, pour 2018, le programme d’investissement d’Al Omrane prévoit un budget de 5,7 milliards de dirhams, qui ira à la construction de 28.000 nouveaux logements et à la finalisation de 30.000 unités.