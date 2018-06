© Copyright : DR

Lahcen Daoudi a remis au chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, le projet de plafonnement des prix à la pompe du gasoil et de l'essence afin de diminuer les prix, a appris mardi le360 de source autorisée.

«Le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance a remis sa copie à Saâd-Eddine El Othmani, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement», a déclaré mardi 12 juin un proche de Lahcen Daoudi.

Pour rappel, le chef du gouvernement et les cinq autres leaders de la majorité s'étaient réunis mercredi dernier autour du plafonnement des prix du carburant en décidant de mettre rapidement en œuvre ce nouveau régime.

Ce projet vise ainsi à fixer «un plafond des prix à ne pas dépasser pour le consommateur». La marge différentielle entre le prix de revient réel du gasoil et de l'essence et le plafonnement maximal «sera réduite au niveau de la structure des prix».

Entendre par structure des prix, les différentes taxes qui entrent dans la composition des prix affichés.

«C'est la structure établissant les prix qui entrera en jeu, l'Etat et le citoyen ne devant rien payer», a expliqué une source proche de ce dossier. Et d’ajouter: «nous allons jouer sur la structure des prix en diminuant les marges des taxes et autres».