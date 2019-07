© Copyright : DR

Quinze barrages programmés pour la période 2017-2021, soit 3 barrages par an, ont été réalisés, a affirmé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

El Othmani a relevé que, conformément aux hautes instructions royales et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du programme gouvernemental, 10 petits barrages ont été également construits pour contribuer à répondre aux besoins du monde rural en eau potable, l’irrigation et l’alimentation de la nappe phréatique.

Le chef du gouvernement a souligné ainsi la poursuite des études relatives au projet de transfert d'eau du nord vers le centre, mettant l'accent sur la recherche de modalités et de sources de financement, ainsi que sur la diversification des sources d'approvisionnement en eau et l'encouragement de la mobilisation des ressources hydriques non conventionnelles.

Il a, par ailleurs, indiqué que les ressources renouvelables en eau sont estimées à 22 milliards de m3/an, (18 milliards de m3 d'eaux de surface et 4 milliards de m3 d'eaux souterraines), précisant que le Maroc a adopté une politique hydrique basée essentiellement sur la mobilisation des ressources hydriques superficielles à travers la réalisation de projets d’infrastructures permettant le stockage de l'eau en période d'abondance.

Cette politique vise également la préservation de l'alimentation en eau potable et industrielle, outre l'irrigation, en vue de faire face aux périodes de sécheresse et de surmonter les pénuries d’eau avec les moindres dégâts socio-économiques, a-t-il rappelé.

En vue de doter le Royaume de ressources hydriques à court et à moyen termes et conformément aux hautes instructions royales, El Othmani a fait savoir qu'un programme prioritaire pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation pour la période 2019/2026 a été mis en place, et ce dans un cadre consultatif entre les différentes institutions et administrations concernées.

Estimé à 118 milliards de dirhams, ce programme ambitionne de réaliser quelque 20 grands barrages répartis sur tout le royaume avec une capacité de 5.38 milliards m3, ce qui permettra d'atteindre une capacité de rétention globale d'environ 25.3 milliards de mètres cube.

El Othmani a rappelé, dans ce même ordre d'idées, que les investissements réalisés depuis 1995 et estimés à plus de 21,5 milliards de dirhams, ont permis d'augmenter l'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural, passant de 14% en 1994 à 97% en 2018, ajoutant qu'un programme d'urgence a été mis en place pour la période d'été de 2019 pour répondre aux besoins des provinces et préfectures en matière d'accès aux ressources hydriques.

A cette occasion, le chef du gouvernement a réitéré l'engagement du gouvernement en matière d'élaboration de mesures visant la bonne gouvernance des ressources en eau et le développement de l'offre hydrique, et de plans d'urgence permettant de garantir une gestion rigoureuse de l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation.