© Copyright : DR

Le fournisseur de solutions de paiement envisage de créer à Athènes un «Centre d’excellence» PowerCARD. Voici les détails du nouveau deal, signé avec la société SIA.

SIA, le leader Européen de Hi-tech dans le secteur de paiement et des infrastructures, vient de signer un partenariat stratégique avec le fournisseur marocain de solutions de paiement, HPS. Objectif: développer le traitement des transactions par cartes en Grèce et dans d’autres pays européens via sa plateforme digitale.

«La solution PowerCARD de HPS permettra à SIA de traiter tous les types de transactions de cartes de débit, crédit et prépayée pour ses banques et clients financiers sur une plateforme intégrée, d’une manière plus rapide, plus sûre et plus efficace», souligne HPS dans un communiqué.

Cette plateforme, poursuit la même source, permettra également de réduire les coûts des transactions et d’atténuer ou contenir les risques opérationnels. SIA traite actuellement 7.2 milliards de transactions d’émission et d’acquisition et gère plus de 84 millions de cartes de paiement dans 23 pays Européen.



HPS prévoit de créer à Athènes un «Centre d’excellence» PowerCARD dédié, qui offrira le support nécessaire exclusivement à SIA dans le développement et la mise en œuvre de toutes les initiatives de traitement des transactions par cartes en Grèce.

En parallèle, la plateforme PowerCARD sera entièrement gérée par NEW SIA Greece avec le soutien d’une équipe dédiée, est-il précisé.