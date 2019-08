© Copyright : DR

Kiosque360. Le groupe Holmacom procède à une restructuration de son pôle finance. L’objectif est de valoriser les activités actuelles et les projets à venir.

Holmarcom réorganise son pôle financier. Dans son édition du jour, L’Economiste annonce que le groupe familial vient de mettre en place un nouveau schéma organisationnel. Cela se traduit par la création de trois nouvelles structures: une première, Holmarcom Finance Company, destinée à recueillir l’ensemble des participations des activités financières du groupe détenues par la famille Bensalah. Une seconde, Holmarcom Insurance Activities, intégralement détenue par la première et regroupant les participations relatives au secteur des assurances et réassurances. Et une troisième, Holmarcom Africa Financial Services, elle-même détenue par la seconde pour les participations en assurances et réassurances en Afrique subsaharienne.

Le journal ajoute qu’une «partie de la participation que détient le groupe dans Atlanta sera reclassée suite à la réalisation d’un apport en nature au profit de Holmarcom Insurance Activities». S’ensuivra «un reclassement par voie d’apport en nature de la participation détenue dans le capital social de cette dernière au profit de Holmarcom Finance Company». L’Economiste précise que la réorganisation vise à «accompagner le développement du pôle finance, en valorisant les activités actuelles ainsi que les projets de développement à venir».

Le journal assure que le groupe Holmarcom veut «accélérer la croissance de ses activités financières, qui représentent aujourd’hui près de 50% de son chiffre d’affaires consolidé de 2018 (8,9 milliards de dirhams)». Le pôle financier du groupe est porté par les compagnies d’assurances Atlanta et Sanad qui ont fait, ces dernières années, l’objet d’un important plan de développement. «Ce qui a permis de consolider leur position sur le marché marocain et de poser les premiers jalons d’une ouverture à l’international, notamment en Afrique Subsaharienne, par la création d’Atlanta Côte d’Ivoire».