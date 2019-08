© Copyright : DR

Les derniers chiffres du HCP font état d’une baisse de 0,8% de l’Indice des prix à la consommation (IPC) au cours du mois de juillet, résultant de la baisse de 2,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

La baisse du prix des produits alimentaires, observée entre juin et juillet 2019, concerne principalement les «légumes» avec 8,1%, les «poissons et fruits de mer» avec 4,3%, les «fruits» avec 3,6%, les « viandes» avec 1,7% et le « lait, fromage et œufs» avec 0,5%, fait savoir le Haut commissariat au Plan (HCP) dans un communiqué.

Pour les produits non alimentaires, la baisse a principalement concerné le prix des «carburants» avec 1,0%.

Par ville, les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Béni-Mellal avec 2,1%, à Meknès avec 2,0%, à Al Hoceima avec 1,6%, à Fès avec 1,4%, à Kénitra, Oujda et Settat avec 1,3%, à Guelmim avec 1,1%, à Laâyoune avec 1,0% et à Tétouan et Tanger avec 0,7%.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de juillet 2019, conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 0,9% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation pour le «Transport» à une augmentation de 3,4% pour l’ «Enseignement».