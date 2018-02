Hausse spectaculaire du nombre des touristes chinois au Maroc

Le Maroc a attiré plus de 100.000 touristes chinois en 2017, soit une hausse "spectaculaire" de plus 240% en comparaison avec l'année d'avant, a affirmé, jeudi à Casablanca, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid.