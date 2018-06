© Copyright : DR

Les pèlerins marocains peuvent désormais expédier, depuis l'Arabie saoudite, leurs biens et effets personnels par voie postale. Explications.

Le nouveau service s’inscrit dans le cadre de la coopération entre Barid Al-Maghrib et la Poste saoudienne et fait suite au mémorandum signé entre les deux parties. Il s’agit de proposer une solution postale facilitant le transport des bagages des pèlerins.

Le nouveau service permettra aux pèlerins d'expédier au Maroc leurs biens et effets personnels par voie postale, et ce, à des prix raisonnables et, par conséquent, ils ne vont pas supporter les coûts y afférents pendant leur voyage.

La Poste saoudienne se chargera de la collecte des colis postaux aux niveaux des lieux de résidence des pèlerins marocains. Ces derniers auront aussi la possibilité de déposer les colis directement dans les bureaux de la Poste saoudienne.

Barid Al-Maghrib fournira également des vouchers pour ce service, à travers ses bureaux de poste, de façon à ce que les pèlerins puissent payer ce service en monnaie marocaine.