Le fonds d’investissement TANA vient d’acquérir une part minoritaire dans la filiale fruits rouges du groupe Palmeraie Holding. Le montant de la transaction s’élève à 200 millions de dirhams.

Tana Africa Capital (Tana), une holding d’investissement panafricaine issue de la joint-venture entre le Family Office sud-africain Mary Oppenheimer Daughters et Temasek Holdings de Singapour, vient d’opérer un investissement de 200 millions de dirhams dans une filiale de Palmagri.



Palmagri est le pôle créé pour porter l’ambition du groupe Palmeraie Holding dans le secteur agroindustriel.

Palmagri opère dans différentes régions du Maroc à travers des exploitations arboricoles de fruits rouges, de palmiers dattiers et de rosacées.



Par cette transaction, Tana a acquis une part minoritaire du capital de la filiale fruits rouges de Palmagri, une prise de participation destinée à accélérer le développement de l’activité fruits rouges.

«Ce partenariat avec Tana permettra à Palmagri de renforcer sa position d’opérateur marocain de premier rang dans ce secteur, d'exploiter davantage son fort potentiel de croissance dans la filière fruits rouges et d'exécuter rapidement sa stratégie de croissance aussi bien dans la production que dans la distribution», a déclaré Saad Berrada Sounni, président de Palmeraie Holding.



Pour rappel, Palmeraie Holding, également connu sous le nom Palmeraie Industries et Services, présidé par Saad Berrada Sounni, est un groupe multisectoriel d’envergure présent au Maroc et en Afrique. Ses activités opérationnelles couvrent les secteurs de l'industrie & de la distribution, de l’automobile, de l’éducation, des mines et de l’agro-industrie.



Deloitte et Dentons ont agi en tant que conseil de Tana dans le cadre de cette opération. West Capital Partners et Sayarh & Menjra ont conseillé Palmagri.