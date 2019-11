© Copyright : DR

Kiosque360. Les conditions du marché étaient moins favorables tout au long des neuf premiers mois de l’année. Pourtant, le Groupe OCP a réussi à maintenir ses indicateurs au vert.

Le Groupe OCP réussit son troisième trimestre avec des résultats aussi solides que ceux de l’année dernière. Une dynamique financière qui se maintient et ce, en dépit d'un contexte de baisse générale des prix. «Cette performance reflète les avantages compétitifs du Groupe, à savoir sa forte présence à l’international et sa flexibilité industrielle et son leadership en termes de coûts», c’est ce qu’annonce le Groupe qui vient de livrer ses résultats à fin septembre 2019, dans le quotidien Aujourd’hui le Maroc, qui en publie une synthèse dans son édition de ce mercredi 27 novembre 2019.

Les conditions du marché étaient moins favorables tout au long des neuf premiers mois de l’année, un contexte qui a été marqué par une baisse générale des prix, en lien avec le recul des prix des matières premières et l’augmentation des stocks d’engrais pour certains importateurs. Cependant, malgré cette conjoncture, le Groupe OCP a réussi à maintenir ses indicateurs au vert, comme en témoigne la hausse de 3% de son chiffre d’affaires.

Le Groupe a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 42,45 milliards de dirhams à fin septembre 2019, contre 41,1 milliards de dirhams à la même période l’an dernier. Une progression principalement tirée par la forte augmentation des ventes d’acide phosphorique, au moment où les ventes d’engrais et de roche sont restées globalement stables par rapport à la même période l'an passé.

Le Groupe OCP indique dans ce sens que «le segment de la roche a bénéficié d’une légère amélioration des prix largement neutralisée par la baisse des volumes exportés». S’agissant des ventes d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés, le Groupe souligne que cette augmentation résulte principalement de la hausse des volumes exportés, compensant largement la baisse des prix de l’acide phosphorique et atténuant partiellement le repli des prix du phosphate daimmonique (DAP).

Par ailleurs, le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) s’est élevé pour sa part à 13,07 milliards de dirhams, s’appréciant ainsi de 2% par rapport au troisième trimestre de l'an passé.