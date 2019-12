© Copyright : DR

Le spécialiste de la maintenance digitalisée, OCP Maintenance Solutions (OCP MS), vient de signer un partenariat avec Mobius Institute. OCP MS se positionne ainsi comme une référence dans la formation sur les «vibrations» et la «fiabilité» au Maroc.

Le Groupe OCP, à travers sa «business unit» spécialisée dans la fiabilité et la maintenance, OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), a pris part à la «CBM Conference», dédiée à la maintenance conditionnelle des machines, qui a lieu du 3 au 5 décembre 2019, à Monterrey au Mexique



Créée en 2017, OCP-MS est l’une des initiatives innovantes les plus avancées soutenues par le Groupe OCP. Une initiative fructueuse démontrant comment le digital permet la création de services à forte valeur ajoutée dans le domaine de la maintenance. «Grâce aux solutions intelligentes mises en place par cette unité, les pannes peuvent désormais être anticipées avant même qu’elles ne surviennent contribuant ainsi à améliorer la performance et la durée de vie de l’outil de production», souligne le groupe dans un communiqué.

A l’occasion de la CBM Conference, OCP-MS s’est associé au Mobius Institute, leader mondial dans la formation et certification relative à l’amélioration de la fiabilité, aux technologies d’analyse de vibration, et à la surveillance conditionnelle.

A travers la signature de ce partenariat, OCP-MS devient le premier centre certificateur de formation et d’examen Mobius au Maroc avec un champs d’action étendu au continent africain, est-il précisé.



A noter, qu’OCP MS a créé précédemment un pôle d’activité de formation appelé OCP MS Academy. Ce dernier fournit des certifications et des formations innovantes aux opérateurs en maintenance, qui facilitent la compréhension de concepts complexes en maintenance.



En adéquation avec la vision d’OCP MS, Mobius Institute propose des formations en ligne sur les installations industrielles, tout en privilégiant une approche pédagogique novatrice, à travers des animations 3D descriptives et des simulateurs 3D interactifs qui permettent de faciliter la compréhension des sujets les plus poussés. La signature de cet accord facilitera considérablement l’évolution future de la Business Unit du Groupe OCP en lui permettant de renforcer son pôle d’activité de formation, OCP MS Academy et de ce fait développer les compétences techniques et académiques de ses membres.