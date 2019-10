© Copyright : DR

Kiosque360. L’Exécutif vient d’accorder un nouveau délai aux conducteurs de taxi pour le renouvellement de leurs véhicules. Depuis le lancement en 2014 de ce chantier, 15.000 grands taxis et 11.000 petits taxis ont déjà bénéficié de la subvention, soit 35% du parc national.

Les professionnels du transport viennent d’obtenir un nouveau délai pour le renouvellement des taxis, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le journal affirme que les ministères de l’Intérieur et des Finances ont récemment pris deux arrêtés conjoints, qui viennent d’entrer en vigueur et qui prorogent le délai de renouvellement du parc des taxis. Rappelons que c’est le deuxième délai accordé par le gouvernement, après celui qui a pris fin en 2017. Pour le quotidien, ce geste marque la détermination de l’Exécutif à aller jusqu’au bout de ce chantier, qui a démarré en 2014 et a rencontré plusieurs échecs sur son chemin.

A noter que ce sont les mêmes conditions qui sont maintenues pour pouvoir bénéficier de la subvention de l’Etat. Selon les bilans disponibles,15.000 grands taxis et 11.000 petits taxis ont déjà bénéficié de cette subvention, ce qui représente 35% du parc national. On apprend aussi que la prime à la casse à chaque taximan qui procède au renouvellement de son véhicule n’a pas changé (100.000 dirhams pour le grand taxi, et 50.000 dirhams pour le petit taxi). En ce qui concerne les pièces à fournir, on note la demande légalisée d’obtention de la prime de renouvellement des taxis de première catégorie selon le modèle délivré par le service, ainsi que la copie de la carte grise au nom de l’exploitant.

Il y a également une déclaration sur l’honneur pour attester de l’exploitation personnelle du taxi en cas de demande déposée par le détenteur de la licence, accompagnée d’une copie de l’agrément et de la preuve justifiant l’exploitation de l’ancien véhicule, en tant que taxi, durant une durée minimale de trois ans à la date du dépôt de la demande.

Le journal rappelle que, pour les grands taxis, le gouvernement a misé une enveloppe de 3,6 milliards de dirhams sur cette opération.