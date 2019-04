© Copyright : DR

Kiosque360. Les nouvelles orientations stratégiques pour la mise en place d’une réforme de la gouvernance et du management de l’Association africaine de l’eau ont été tracées à Rabat. Les détails.

L’expérience marocaine en matière d’eau et d'assainissement liquide a été au cœur des travaux de la réunion du comité de direction et de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’Association africaine de l’eau (AAE) qui s’est tenue à Rabat. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc du 8 avril.



Présidée par Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, cette réunion a été l'occasion de tracer de nouvelles orientations stratégiques pour la mise en place d’une réforme de la gouvernance et du management de l’Association. La finalité étant d’améliorer les performances et le repositionnement de l’association à l’échelle internationale.

Les membres ont ainsi mis en place la feuille de route pour les projets futurs qui vise à accroître l’accès à l’eau potable et à

l’assainissement liquide en Afrique. Ils ont mis l’accent sur l’importance des financements innovants et appropriés, tout

en capitalisant sur l’expérience du Maroc dans ce domaine.



Les membres de l’AEE ont par ailleurs examiné l’état d’avancement de l’organisation du congrès de l’association prévu à Kampala en 2020.