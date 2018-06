© Copyright : DR

Kiosque360. Sound Energy entame une nouvelle phase dans l’exploitation des permis d’exploration de gaz dans la région de Tendrara.

Le gisement de gaz, dans la région de Tendrara, semble être des plus prometteurs. L’Économiste, dans son édition du lundi 11 juin, rapporte que l’entreprise Sound Energy, détentrice du permis d’exploration, vient de soumettre au ministère de l’Énergie et des Mines une demande pour le développement de la concession de Tendrara, premier site à potentiel gazier au Maroc. La requête concerne le développement de la première phase d’exploitation de cette licence. Le quotidien assure que cela couvre les aspects techniques et commerciaux liés au plan de développement du champ gazier.

La concession devrait permettre à la société de produire quelque 60 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Pour l’acheminer du site de production aux différents usagers, l’entreprise devra construire un pipeline de 120 km près du village d’Aïn Beni Mathar, à quelques kilomètres de la frontière maroco-algérienne, précise le journal. Selon la société Sound Energy, le nouveau gazoduc, qui sera relié au gazoduc Maghreb-Europe, peut accueillir immédiatement 200 millions de pieds cubes de gaz naturel additionnel de source marocaine.

L’Économiste assure que le prélèvement sera utilisé soit pour un usage domestique soit pour l'exportation vers l’Europe du Sud. «Il s’agit d’une étape extrêmement importante pour notre entreprise et je suis ravi que Sound Energy joue un rôle-clé dans le démarrage de la première production de gaz naturel à grande échelle au Maroc», déclare James Parsons, CEO de Sound Energy. Et d’ajouter que, «pour Sound Energy et ses actionnaires, cette structure innovante signifie que la société est désormais sur la voie de la commercialisation de ses ressources gazières existantes et futures dans l’est du Maroc».