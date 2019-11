© Copyright : DR

Kiosque360. La RATP va tester, en 2020, des robots-taxis à Paris. L’objectif de l’entreprise publique est d'intégrer le véhicule autonome à l'offre de transport existante et de travailler sur les questions de connexions avec les autres modes de transport.

Bientôt des robots-taxis à Paris? La question mérite d’être posée. En effet, d’après le journal Capital, la RATP vient de s'allier avec Mobileye pour tester des robots-taxis dans la capitale française. On apprend qu’en vertu de cet accord, la RATP et l’entreprise israélienne Mobileye doivent tester, à partir de l'été 2020, une boucle dans le XIIIe arrondissement de Paris, entre la gare d'Austerlitz et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour transporter des passagers dans des voitures autonomes, intégrées à la circulation.

Toutefois, un agent restera à bord des taxis-robots. Capital.fr précise que l'objectif de la RATP est d'intégrer le véhicule autonome à l'offre de transport existante et de travailler sur les questions de connexions avec les autres modes de transport.

«Collaborer avec Mobileye nous permettra de tester et de développer de nouveaux services de mobilité, afin de proposer à nos voyageurs une offre de transport porte-à-porte, connectée et durable», souligne le management de la RATP, cité par le journal. Capital.fr rappelle que le groupe public français a multiplié, ces dernières années, des expérimentations de navettes autonomes, à Paris, Austin (États-Unis), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et Bruxelles, et qu’il s'intéresse aussi à l'automatisation des manoeuvres des véhicules dans ses dépôts. Il est aussi question de tester des bus autonomes avec des passagers à bord.