© Copyright : Dr

Kiosque360. Pour assurer un développement soutenu de la formation professionnelle, il y a le fonds Charaka, un outil de financement de projets de création, d’extension ou de réhabilitation de centres de formation professionnelle.

Voici un moyen de dynamiser la formation professionnelle. Dans son édition du jour, L’Economiste revient sur l’actualité, les objectifs et les réalisations du fonds Charaka dans le cadre du programme Compact II, mené par l’Agence MCA Morocco. Le journal, qui s’est entretenu avec le DG du fonds, Abdelghani Lakhdar, rappelle que cet outil sert à financer les projets de création, d’extension ou de réhabilitation de centres de formation professionnelle pour assurer l’adéquation avec les besoins du privé. Ces financements couvrent les travaux d’infrastructures, les équipements, la formation des formateurs et l’ingénierie pédagogique jusqu’à l’ouverture du centre. Aujourd’hui, il a été procédé à l’évaluation des projets soumis et à la désignation d’un cabinet de gestion de fonds qui devra assurer leur suivi sur les aspects administratifs, financiers et techniques.

Selon le quotidien, Charaka, qui compte sur l’implication du privé, s’est basé sur deux critères dans le choix des projets. Le premier exige que le projet soit porté conjointement par un partenaire public et un autre privé (généralement une association professionnelle ou une fédération sectorielle). Le second critère consiste à s’assurer de la pertinence et de la qualité des projets. Celles-ci se mesurent, d’après L’Economiste, par une formation proposée dûment justifiée par la demande du marché. Actuellement, les projets qui ont bénéficié de financements du fonds comptent avec la participation du privé, à travers 17 associations professionnelles et fédérations sectorielles.

En matière de réalisations, Compact II est dans la phase de mise en oeuvre sur le terrain de différents projets, après une période de mise en place des fondements institutionnels et la réalisation des études préparatoires.