Kiosque360. Le secrétariat en charge de la formation planche sur la mise en place d’un outil intégré d’évaluation au sein des établissements de formation professionnelle. Un appel d’offres a d’ores et déjà été lancé.

Dans sa publication de ce 7 mars, Aujourd’hui Le Maroc nous apprend que la tutelle veut renforcer l’évaluation au sein des établissements professionnels. En effet, le secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle, travaille actuellement à l’instauration d’un système intégré d’évaluation dans 250 établissements de formation professionnelle relevant des divers opérateurs de formation publics et privés. Le journal ajoute que la tutelle a d’ores et déjà lancé un appel d’offres dans le but de se faire assister pour la mise en place de ce projet.

Notons que ledit projet a été expérimenté dans sa version informatisée dans 29 établissements de formation relevant de l’ensemble des opérateurs publics et privés. Un premier rapport d’analyse des performances du dispositif de la formation, essentiellement basé sur les résultats de cette expérimentation, a déjà été établi. Soulignons que l’objectif de ce système intégré est d’assurer le suivi et l’évaluation, de manière régulière et permanente, du dispositif de la formation professionnelle publique et privée.

Aujourd’hui Le Maroc précise que cela permettra à tous les établissements de formation, aux opérateurs de formation et au ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle d’évaluer les aspects relatifs à l’organisation et à la gestion administrative et pédagogique des établissements de formation professionnelle. Ce système vise, en outre, à déterminer les points forts et les points faibles du système de formation, afin de développer des programmes d’action pour la promotion de la qualité de la formation au sein des établissements de formation professionnelle.

De même, comme le précise le quotidien, sur le plan opérationnel, ce système intégré d’évaluation devrait permettre à tout établissement de formation professionnelle de disposer en temps opportun d’indicateurs facilitant l’orientation de son activité et de sa gestion et de se positionner par rapport à d’autres établissements.