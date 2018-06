© Copyright : DR

L’opérateur des télécommunications vient d’annoncer une refonte globale de sa gamme de forfaits mobiles.

Concrètement, inwi offre à ses clients «forfaits mobiles», et à partir de 49 dirhams par mois, des seuils maximums de générosité. Les clients n’ont plus besoin de choisir entre voix et internet. «Le forfait à 99 dirhams proposait par exemple aux clients de choisir entre deux formules: 10 heures d’appels et 2 Go d’internet ou 2 heures de voix et 10 Go d’internet. Aujourd’hui, le nouveau forfait propose le meilleur des deux formules, soit 10 heures d’appels et 10 Go d’internet pour tous, en plus de l’illimité vers tous les numéros inwi. Le même principe est appliqué à l’ensemble des forfaits mobiles commercialisés par inwi», explique Hassan Fouda, directeur marketing B2C.

Autre principe introduit par cette refonte globale des forfaits mobiles inwi: l’illimité pour tous! Les clients «forfaits mobiles» bénéficient ainsi d’appels illimités selon la formule d’abonnement choisie. Cela peut aller des appels illimités vers les détenteurs des mêmes forfaits (pour les forfaits à partir de 49 dirhams) ou des appels illimités vers inwi de manière générale (pour les forfaits 99 dirhams et 149 dirhams). Cette refonte marque également le retour du forfait illimité vers tous les numéros nationaux, auquel vient s’ajouter un seuil de générosité de 25 Go d’internet à seulement 199 dirhams.