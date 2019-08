© Copyright : DR

Le Maroc et le Fonds vert pour le climat renforcent leur partenariat. Les moyens de consolider cette coopération ont été examinés à Songdo (Corée du Sud), et ce en marge d’une entrevue entre Nezha El Ouafi, secrétaire d’État chargée du développement durable, et Ousman Jarju, directeur de la division de programmation par pays du Fonds vert pour le climat (FVC), nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 22 août.

Cette rencontre, tenue en marge de la Conférence de programmation mondiale du FVC, a été l'occasion d’élaborer un programme de travail pour les prochaines années, à la faveur de la position privilégiée dont jouit le Maroc dans les programmes du Fonds dans la région et du leadership du Royaume aux niveaux régional et international dans les domaines du développement durable et de la conservation de l’environnement. Nezha El Ouafi a saisi cette opportunité pour jeter la lumière sur la dynamique que connaît le secteur au Maroc, notamment au niveau de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD).

Rappelant que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national a atteint 35 %. Nezha El Ouafi a souligné que le Maroc s’était fixé comme objectif de porter la contribution de ces énergies à 52% du mix énergétique national, en 2030. Elle a également relevé que le Maroc était décidé à réaliser l’objectif ambitieux de réduire à 42% les émissions des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, émissions dont 17% des réductions dépendent d’un autofinancement et dont 25% sont liées aux investissements climatiques internationaux, notamment à travers le Fonds vert pour le climat.

Les deux parties ont, par ailleurs, discuté des attentes du Maroc vis-à-vis du Fonds vert pour le climat, notamment en ce qui concerne la préparation de projets d’investissement climatique et la facilitation de l’accès au financement, afin de soutenir la dynamique que connaît le Maroc aux niveaux local et continental.