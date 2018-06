© Copyright : DR

La caravane sillonnera lors de la prochaine saison agricole 4 régions du pays en vue de compléter la carte de fertilité des sols éthiopiens. Plus de 100.000 hectares seront cartographiés durant la phase pilote du projet.

Après avoir lancé deux caravanes agricoles en 2017, au Togo et à Madagascar, puis celle du Burkina Faso en mai dernier, le coup d’envoi d’une nouvelle étape a été donné, vendredi 1er juin, cette fois-ci en Ethiopie, à Addis-Abeba. Cette caravane vise 4 régions du pays dans sa phase pilote à savoir, Oromia, Amhara, Tigray et SNNP (région des nations, nationalités et peuples du Sud). La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre éthiopien de l’Agriculture et de l’élevage, en présence de plusieurs autres personnalités, dont l’ambassadrice du Maroc en Ethiopie.

«L’objectif de cette caravane est de compléter la carte de fertilité du sol pour une zone pilote du pays avant fin octobre 2018. Pas moins de 100.000 hectares de sols doivent être cartographiés avec pas moins de 1.000 échantillons de sol composites à collecter et à analyser», souligne le groupe OCP dans un communiqué. Les résultats de ces analyses permettront de créer un outil d'aide à la décision pour de meilleures recommandations en matière d'engrais.



Le lancement de la caravane OCP constitue une occasion d'illustrer le partenariat entre le ministère éthiopien de l'Agriculture et la Fondation OCP. Ce partenariat concerne d’abord le renforcement des capacités techniques des cadres agronomes du ministère dans les domaines de la fertilité des sols et de la fertilisation raisonnée des cultures, du contrôle de la qualité des engrais, ainsi que celui des Systèmes d’information géographiques (SIG) appliqués à la cartographie des sols. À cet effet, 15 cadres agronomes éthiopiens ont bénéficié d’une formation technique sur la fertilité des sols et la fertilisation des cultures et 4 techniciens de laboratoire ont suivi, au Maroc, un stage pratique d’un mois en contrôle qualité des engrais au niveau du complexe industriel de Jorf Lasfar.

Le partenariat porte également sur l’équipement de deux laboratoires d’analyse des sols (un laboratoire fixe et un laboratoire mobile) en matériels requis en vue d’analyser les échantillons de sols qui seront prélevés dans le cadre du projet d’élaboration de la carte de fertilité des sols de l’Ethiopie et de réaliser des tests de contrôle de la qualité des engrais.

Enfin, cette coopération vise également la mise en place d’une caravane agricole constituée de matériels roulants pour l’organisation des sessions de sensibilisation des petits fermiers sur les bonnes pratiques agricoles des principales cultures pratiquées en Ethiopie.



Le Groupe OCP accorde une grande importance au développement du marché éthiopien. Un partenariat de plus de 2,4 milliards de dollars a été conclu en 2016, portant sur la construction d’une usine de production d’engrais. Placée dans la région de Dire Dawa, cette unité aux standards internationaux assurera une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’intrants par an. Cela permettra au pays d’assurer son autosuffisance en engrais tout en créant des opportunités d’exportation. A cela s'ajoute un investissement supplémentaire de 1,3 milliard de dollars, qui permettra à la plateforme d’atteindre 3,8 millions de tonnes par an et couvrir ainsi l’ensemble des besoins en engrais des agriculteurs du pays, qui compte 100 millions d’habitants.