Dans le cadre de son programme « Imtiaz », la Fondation Lydec agit afin d’améliorer les conditions de réussite scolaire des jeunes du Grand Casablanca et les accompagner dans leur parcours d’apprentissage et de découverte du milieu professionnel.

Le lancement de la deuxième édition de ce programme d’excellence a eu lieu, jeudi 31 octobre 2019, au Centre de conférences de la Lydec et a réuni environ 70 participants dont des représentants de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, de la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) et de la Fondation Lydec ainsi que les élèves bénéficiaires du programme.

Le programme «Imtiaz» s’inscrit dans les axes d’intervention de la Fondation Lydec relatifs à la solidarité de proximité et à l’engagement sociétal des collaborateurs de Lydec. L’objectif est d’apporter un appui au parcours de jeunes élèves brillants du Grand Casablanca, ayant obtenu d’excellents résultats scolaires au collège et en première année de lycée (tronc commun), afin de leur permettre de réussir leurs études secondaires et de décrocher le baccalauréat dans les meilleures conditions.



La Fondation Lydec soutient ces élèves issus de milieux modestes en leur attribuant une bourse de mérite et en leur apportant un programme de mentorat et de coaching assuré par des collaborateurs de la Lydec. La première édition du programme «Imtiaz» (2015-2018) avait permis à 10 élèves de réussir leurs études de lycée et de s’orienter ensuite vers des filières d’excellence.

Avec ce bilan positif, la Fondation Lydec a naturellement décidé de poursuivre son engagement en lançant une seconde édition sur la période 2019-2021, comme en témoigne Jean-Pascal Darriet, président de la Fondation Lydec: «Favoriser l’excellence et aider les jeunes talents à donner le meilleur d’eux-mêmes sont les objectifs du programme Imtiaz qui a déjà démontré son succès et sa valeur ajoutée lors de sa première édition».



Pour cette deuxième édition du programme «Imtiaz», les dossiers de candidature ont été sélectionnés par l’AREF de Casablanca-Settat et transmis à la Fondation Lydec, pour ensuite être étudiés lors d’un comité de sélection qui s’est tenu, en octobre dernier, en présence de la FME.

A l’issue de ce comité, ce sont 20 élèves qui ont été retenus pour leur excellence académique et qui bénéficieront de ce programme d’accompagnement durant leurs deux dernières années du lycée. La cérémonie de lancement de cette nouvelle édition a notamment été l’occasion pour les 20 élèves et leurs mentors de la Lydec de se rencontrer et d’échanger en présence de leurs familles. L’objectif du mentorat est de donner aux élèves confiance en eux et de forger leurs ambitions.

Encourageant l’excellence et la persévérance, le programme « Imtiaz » leur permettra aussi de s’ouvrir à leur environnement économique, social et culturel, et à l’esprit d’entreprise. En plus de ce programme d’accompagnement, les élèves bénéficiaires seront amenés à participer à divers événements organisés prochainement par la Lydec et sa fondation (visites d’ouvrages, sessions de formation et de sensibilisation, etc.).