Kiosque360.

Trois jours seulement après l’entrée en vigueur du nouveau régime de change, L’Economiste annonce, dans sa livraison du 17 janvier, la prochaine mise en place de nouveaux instruments de couverture. L’Office des changes publiera sous peu une circulaire à ce sujet. D’ailleurs, une réunion s’est tenue, mardi 16 janvier, entre le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et l’Office, pour discuter des derniers ajustements.

Les banques auront un rôle primordial à jouer dans la réussite de cette réforme. En effet, elles devront accompagner les opérateurs et alerter l’Office des changes en cas d’opération non adossée à une opération commerciale.

L’Economiste indique que la circulaire de l’Office portera sur les opérations de couverture censées permettre aux entreprises de se prémunir contre différentes fluctuations. Il est aussi à souligner que les opérateurs pourront se couvrir contre les risques de fluctuation des prix des produits de base importés, exportés et stockés après importation, notamment les produits agricoles et énergétiques.

Ces couvertures pourront également être contractées auprès des banques et des courtiers étrangers. Raison pour laquelle les banques seront tenues d’ouvrir des comptes en devises. L’Economiste précise que ces comptes seront dédiés à la gestion des opérations de couverture et aux flux d’opérations (dépôts de garantie, primes…).

Le quotidien indique que les opérateurs devraient aussi se voir offrir la possibilité de se couvrir contre le risque de change devise contre dirham et devise contre devise, afin de se protéger des aléas liés aux opérations courantes et en capital. Il en est de même du risque de taux d’intérêt pour les opérations de financement extérieur.