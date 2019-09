Flambée de l'or noir et tensions diplomatiques

L'attaque a annulé environ la moitié de la production saoudienne, soit quelque 5% de la production mondiale.

Le cours du pétrole s'est envolé lundi après l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes, qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre Etats-Unis et Iran.