Kiosque360. Sur les six premiers mois de l’année, on note un solde budgétaire négatif à 21,8 milliards de dirhams. Mais l’exécution de la loi de Finances permet de dégager un excédent des ressources sur les charges de 13,3 milliards de dirhams. Les détails…

Dans son édition de ce mardi, Les Inspirations Eco évoque les finances publiques, et revient précisément sur le déficit budgétaire du royaume. Le quotidien indique ainsi que, durant le premier semestre 2019, l’exécution de la loi de Finances fait ressortir un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams, un solde Budget de l’Etat (hors recettes d’emprunts et amortissements de la dette) négatif de 21,8 milliards de dirhams, et un excédent des ressources sur les charges de 13,3 milliards de dirhams.

Le quotidien poursuit en faisant remarquer que le premier solde résulte de ressources ordinaires (hors recettes d’emprunts) de 173,2 milliards de dirhams et de charges (hors amortissements de la dette) de 195 milliards de dirhams. Prenant en considération les recettes d’emprunts de 63,3 milliards de dirhams et d’amortissements de la dette de 28,2 milliards de dirhams, on note que l’exécution de la loi de Finances dégage un excédent des ressources sur les charges de 13,3 milliards de dirhams.

De leur côté, les ressources globales de l’Etat sur le premier semestre ont atteint 236,4 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 56,6% des prévisions de la loi de Finances, et ce sachant que les arriérés de remboursement de la TVA et les demandes de restitution de l’IS ont été respectivement de 38,7 milliards de dirhams et de 3,9 milliards de dirhams à fin décembre 2018.

On note, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 47,4 milliards de dirhams, soit 20% des ressources globales de l’Etat. Selon Les Inspirations Eco, elles ont été réalisées à hauteur de 55,7% des prévisions de la loi de Finances. En ce qui concerne les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), elles ont atteint 1,1 milliard de dirhams, soit 0,5% des ressources globales de l’Etat.