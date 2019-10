© Copyright : DR

Kiosque360. Les TPE et autres startups innovantes font toujours face à la problématique de l’accès au financement. Pour débloquer la situation, d’aucuns préconisent la mise en place de mesures spécifiques dans le cadre du nouveau modèle de développement. Explications.

Dans sa publication de ce mardi, Les Inspirations Eco revient sur la problématique de l’accès au financement pour les entrepreneurs. Le journal souligne que l’évolution des crédits aux entreprises est inquiétante pour la trajectoire de l’économie nationale. Le quotidien souligne notamment que l’accès au crédit pour les jeunes diplômés et les jeunes entrepreneurs sera un vaste chantier. «La demande de crédit par les entreprises a ralenti dans une conjoncture économique marquée par une lente reprise de la croissance non agricole, un allongement des délais de paiement et un ralentissement de l’activité immobilière», fait remarquer Bank Al-Maghrib. De même, l'augmentation du risque de crédit dissuade les demandeurs de crédits.

Pour débloquer la situation, l’implication des banques dans l'accompagnement des jeunes diplômés et des jeunes entrepreneurs doit s’inscrire dans le nouveau modèle de développement du Maroc, estime l’universitaire Omar Hniche, cité par le quotidien. «Notre nouveau modèle de développement doit impérativement porter un intérêt crucial à la promotion de l’entreprise, surtout la TPE, avec une série de mesures en sa faveur, notamment l’amélioration des conditions d’accès au financement», poursuit Omar Hniche.

Les Inspirations Eco précise que les startups doivent avoir toute leur place dans le nouveau modèle de développement, avec des dispositifs d’appui au financement dédiés. Le journal plaide aussi pour l’amélioration des conditions d’obtention des financements en faveur des TPE et startups innovantes, notamment.