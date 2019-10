© Copyright : DR

Kiosque360. Les importateurs-distributeurs se lancent de plus en plus dans le crédit. Il faut dire qu’un achat de voiture sur deux se fait à crédit.

Acheter sa voiture à crédit est devenu légion. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle que plus d’une voiture sur 2 est achetée à crédit. «Le poids du financement à crédit dans le secteur automobile représente aujourd’hui 50% à 60% du total des ventes d’une marque», précise-t-il. Le journal insiste sur le fait que, sur un encours total de crédits à la consommation de plus de 56 milliards de dirhams à fin septembre, pas moins de 31 milliards de dirhams ont été alloués à l’achat de véhicules neufs. «Levier stratégique dans le développement des ventes des marques automobiles, il donne l’accès immédiat aux produits et permet un gain en solutions de mobilité pour le consommateur», écrit le quotidien. «De quoi les pousser à créer leurs propres marques blanches ou leur captive de financement», ajoute-t-il.

L’Economiste donne l’exemple du lancement récent de FCA Capital Maroc, née d’un partenariat tripartite entre FCA Maroc, filiale marocaine de FCA Group, le constructeur italo-américain, FCA Bank et Wafasalaf. Dans ce cas, il s’agit de marque créée conjointement entre un constructeur et ou importateur automobile et la société de financement. Plusieurs marques automobiles ont leurs propres marques de financement. Ainsi en est-il de Ford, Mercedes, Peugeot, Citroën, Nissan, FCA, Jaguar Land Rover… «La captive est, en revanche, une entité juridique à part entière. Totalement indépendante, elle est créée par un groupe automobile pour ses propres besoins en matière de financement. L’activité crédit est ainsi portée dans son bilan». Une seule et unique captive automobile existe au Maroc.

L’Economiste pense que «le financement est l’atout pour fidéliser les clients via une offre complète, rapide et à tarifs avantageux». C’est ce qui explique que l’essentiel des financements automobiles se font à travers des formules de captive ou de marque blanche.