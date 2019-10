© Copyright : DR

Kiosque360. Une délégation de la région a récemment mené une mission de prospection dans les villes espagnoles de Grenade et de Malaga. Objectif: encourager les opérateurs économiques de ces deux villes à investir dans la région.

Une importante délégation de la région de Fès-Meknès, composée des responsables du Conseil de la ville de Fès, de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Fès-Meknès et du Centre régional du tourisme, était récemment en prospection en Espagne, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Il s’agit notamment des villes de Grenade et de Malaga. Lors de ces rencontres institutionnelles et économiques, apprend-on, il a été question d’examiner les voies et moyens pour revaloriser les relations culturelles, commerciales, touristiques et autres qui lient les deux parties. Ainsi, les responsables de la CCIS de Fès-Meknès ont pu convaincre plusieurs opérateurs économiques espagnols de participer au forum économique de la région, qui se tiendra au mois de novembre prochain. Soulignons que cet événement sera l’occasion de signer plusieurs conventions dans les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire et du tourisme.

Sur le plan touristique, on apprend que les membres du CRT ont également eu une rencontre avec l’agence de développement du tourisme de la région de Grenade, qui attire chaque année un flux important de touristes (plus de 6,2 millions de touristes avec un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros). Selon Les Inspirations Eco, les responsables de Fès-Meknès et leurs homologues espagnols se sont engagés à poursuivre le renforcement de leur coopération. «Les responsables et les opérateurs économiques des deux parties ont souligné, à cet égard, la nécessité d’approfondir les liens de coopération et d’encourager les investissements dans les deux sens pour tirer profit de leur potentiel touristique et culturel», assure le journal.