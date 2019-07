© Copyright : DR

Kiosque360. C’est un projet de réhabilitation souhaité depuis fort longtemps par les industriels. Cette importante opération de mise à niveau devrait aussi donner un nouvel élan à cette zone industrielle.

La zone industrielle de Bensouda vient de bénéficier d’une importante opération de mise à niveau, nous apprend Les Inspirations Éco dans sa publication d’aujourd’hui. Le journal, qui revient sur les détails de cette opération, fait d’abord remarquer que cette zone industrielle est considérée comme étant la plus grande de la ville de Fès depuis les années 80. Par ailleurs, ajoute le quotidien, l’une des principales problématiques de ce projet est que le maître d’ouvrage (CCIS Fès-Meknès) a dû croquer le marmot en attendant que les partenaires mobilisent les fonds nécessaires pour l’avancement du projet.

On apprend, toutefois, que sur les parties ciblées par cette opération de mise à niveau, plus de 95% des travaux des voiries ont été réalisés. De même, le lot «Namae» a été mis à niveau à hauteur de 90% des voies, et ce à cause du décalage enregistré entre la date de la réalisation des études et celle de lancement des travaux de mise à niveau. Le journal fait remarquer que, durant cette période, l’état de plusieurs routes s’est encore dégradé et que les travaux prévus dans l’étude se sont avérés insuffisants pour la mise à niveau de certaines parties de la zone. Aussi, en ce qui concerne les travaux d’éclairage public, le lot «Namae» est intégralement achevé, alors que le lot «El Ouafae» est toujours en cours de finalisation, à cause notamment d’un retard en relation avec le paiement des frais de peines et soins qui n’ont pas été prévus dans le montage du projet initial.

Les Inspirations Eco indique également que l’état d’avancement du projet démontre que les travaux faisant l'objet du marché de réhabilitation des voiries sont actuellement achevés, avec la nécessité de mobiliser un budget supplémentaire pour couvrir toutes les voies de la zone. On apprend aussi que, pour finaliser le reste des travaux de ce projet, le conseil communal, en partenariat avec la CGEM et la CCIS de la région Fès-Meknès, ont décidé de fait appel au Fonzid (Fonds des zones industrielles durables) pour pouvoir achever les travaux restants. Il faut aussi noter que le maître d’ouvrage du projet est toujours dans l’attente d’un avenant de 9 millions de dirhams qui devra être versé en 2019 par le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique. Selon Les Inspirations Eco, cet avenant fait partie d’un engagement du ministère pour une enveloppe globale de 10 millions de dirhams.

Rappelons que la zone industrielle de Bensouda abrite plusieurs secteurs en son sein (agroalimentaire, textile et confection, chimie & parachimie, construction et menuiserie, industrie métallique…).