© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la multiplication des falsifications de chèques, les établissements bancaires et l’unique imprimeur de l’Etat et du privé prennent les mesures idoines pour contrecarrer le phénomène.

Dans sa publication du jour, L’Economiste s’intéresse à la falsification des chèques, et met en garde contre le stylo magique. Le journal explique que ce stylo est importé de Chine et que sa particularité réside dans le fait qu’il s’efface, sans laisser de trace, au contact de la flamme d’un briquet ou avec la gomme intégrée. On apprend que le procédé consiste à proposer à une personne le stylo magique pour remplir un chèque et d’en modifier par la suite le montant, et que plusieurs personnes ont eu recours à ce mode opératoire ces derniers mois.

Ainsi, pour faire face à la situation, rapporte L’Economiste, l’unique imprimeur d’une large gamme de documents sécurisés pour le compte de l’Etat et le privé vient de revoir les éléments de sécurité des chèques émanant de certaines banques. «Nous avons sécurisé les zones du montant en chiffre et de la signature contre les falsifications par le moyen d’un stylo effaçable. Par mesure de sécurité, nous ne pouvons donner plus de détails, mais toute modification du montant du chèque peut être facilement détectée via un outil. Ce qui était impossible auparavant», révèle un dirigeant de la société, cité par le quotidien, qui ajoute que le changement porte sur le fait que le chèque conserve toujours l’empreinte initiale du montant inscrit.

Force est de constater que les faussaires ne manquent jamais d’ingéniosité pour déjouer les mesures de prévention des falsifications. Toutefois, L’Economiste indique que les imprimeurs et les concepteurs des éléments de sécurité veillent au grain pour remplacer les éléments de sécurité obsolètes par d’autres technologies plus performantes.