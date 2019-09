© Copyright : Dr

L’annonce, lundi, de la faillite du plus vieux voyagiste de la planète a pris de court le microcosme du tourisme national. On estime à 150.000 le nombre de clients de Thomas Cook qui débarquent chaque année au Maroc.

Contrairement à d’autres pays, comme en Tunisie où les touristes adossés à Thomas Cook ont dû être bloqués par des hôteliers, le temps de vérifier que le paiement de leur séjour avait été effectué, aucun risque similaire de paiement n’est soulevé pour le moment chez les hôteliers marocains qui accueillent les touristes du tour-opérateur britannique.

Et pour cause, les clients de Thomas Cook qui arrivent au Maroc passent le plus souvent par le réseau de distribution du tour opérateur français, Jet Tours. Un professionnel nous confie que leur nombre varie généralement de 750 (en basse saison) à 1.500 (en haute saison) et se logent principalement dans les hôtels-clubs de Marrakech: Kenzi Agdal Medina, Pick Albatros Aqua Fun, Belive Marrakech, Kenzi Europa Agadir, etc.

Le problème de solvabilité des clients se trouvant actuellement au Maroc ne se pose pas car, venant par le biais de Jet Tours, ils bénéficient d’une protection de la loi française, poursuit notre interlocuteur. En effet, les obligations mises à la charge des voyagistes prévues par la législation française sont issues d’un texte européen (NDLR: la directive du 11 décembre 2015) qui s’applique dans tous les pays de l’Union européenne.

Ce dispositif prévoit pour les voyagistes l’obligation d’assurer le retour de leurs clients en cas de faillite, mais aussi le remboursement des acomptes versés par ceux qui ne sont pas encore partis. En France, une caisse de garantie, l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme), alimentée par les cotisations de ses membres, dont Thomas Cook fait partie, finance ces obligations.

«Notre toute première priorité est de veiller à limiter au maximum les désagréments et inquiétudes que cette situation ne manquera pas de vous occasionner. Compte tenu des fortes perturbations attendues à destination, nous vous préconisons de ne pas partir dès ce jour», peut-on lire dans un message sur le site web de Jet Tours. «Concernant les remboursements, nous ne pouvons prendre aucun engagement à ce jour tant que Thomas Cook France n’est pas placé en cessation de paiements», ajoute la même source.

A Rabat, aussitôt alertée par l’annonce de la faillite de Thomas Cook, une cellule de crise a été créée ce matin, composée des cadres du ministère du Tourisme, des professionnels de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et des équipes de l’ONMT. Objectif: suivre et encadrer le rapatriement des clients du plus ancien voyagiste du monde.

Les délégations du ministère du Tourisme, dans toutes les régions du Maroc, ainsi que les délégations de l’ONMT ont été mises à contribution pour mener cette opération et faire remonter le maximum d’informations au niveau central.