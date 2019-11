© Copyright : DR

Le Maroc est devenu l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique du Nord, en grande partie grâce à sa capacité d’améliorer sa position dans les chaînes de valeur mondiales dans des secteurs comme l’habillement et l’automobile, souligne un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Cette croissance a été soutenue par une stratégie économique axée sur l’amélioration des conditions d’accès au marché pour les exportateurs basés au Maroc, peut-on lire dans ce rapport rendu public en marge de la 34ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l’Afrique du Nord (24-28 novembre), qui se tient à Assouan, en Egypte.

Selon la même source, le Maroc a réussi à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier celles axées sur le marché de l’Union européenne, notant que les questions de facilitation du commerce sont très importantes car de nombreux secteurs d’exportation clés du Maroc sont dépendants des intrants importés.

Les efforts visant à améliorer la facilitation des échanges ont commencé dès 1986 lorsque la Commission nationale de coordination de la simplification des procédures du commerce extérieur a été créée dans les cadre des réformes du régime commercial du Maroc, a rappelé le rapport, avant de poursuivre que durant les années 2000, le Maroc s’est concentré sur l’amélioration de son système portuaire en vue de renforcer sa compétitivité à l’échelle mondiale.

Le rapport a également passé en revue les réformes entreprises par le Maroc en vue de simplifier les démarches et procédures commerciales, à l’instar de la création d’un Guichet unique marocain du commerce extérieur, du lancement de PortNet, une plateforme nationale à guichet unique pour les procédures commerciales, en plus de la numérisation et la dématérialisation du régime du commerce extérieur, à côté d’autres mesures législatives et réglementaires.Cette réunion rassemble des responsables et experts de haut niveau venus du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, du Soudan, de Libye, d’Égypte et de Mauritanie, ainsi que des partenaires de développement nord-africains, notamment le secrétariat de l’Union du Maghreb arabe, des représentants des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des organisations de la société civile et des universitaires.

Le Maroc est représenté à ce conclave par des experts, des responsables et des cadres représentant le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement et le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, en plus du Haut-Commissariat au plan.

Les participants débattront de plusieurs sujets, notamment le contexte économique en Afrique du Nord, les questions d’intégration régionale et de création d’emplois, ainsi que les orientations stratégiques de la Commission économique pour l’Afrique.

« La Zone de libre-échange continentale et l’emploi: impact de l’amélioration de la facilitation des échanges et de l’intégration régionale en Afrique du Nord », « Politiques, procédures et mécanismes de facilitation des échanges en Afrique du Nord », « Domaines et opportunités de coopération pour développer la facilitation du commerce sous-régional » et « les applications du guichet unique », sont les principaux points qui figurent à l’ordre du jour des sessions programmées pour cette rencontre.