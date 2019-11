© Copyright : DR

L’Université Al Akhawayn a un nouveau président, en la personne d'Amine Bensaïd, a appris Le360 de source sûre. Avant sa nomination à ce nouveau poste, Bensaïd a été le président de l’université Mundiapolis.

Amine Bensaid connaît bien l’Université Al Akhawayn puisqu’il y a déjà officié durant 14 ans, en tant que membre du corps professoral et chef du département informatique, puis en tant que doyen de l’Ecole des sciences et de l’ingénierie avant qu'il ne devienne le vice-président de l'université anglophone d'Ifrane, en charge des affaires académiques.

Amine Bensaïd, 51 ans, a obtenu son baccalauréat en 1986, au Lycée Moulay Slimane à Fès.

Il est titulaire d’un Bachelor of Science en Systèmes d’Information, d’un Master of Science en Génie Informatique et d’un Ph.D. (l'équivalent d'un doctorat) en Computer Science & Engineering à l'université de South Florida, aux Etats-Unis.