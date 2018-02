© Copyright : DR

Les exportations marocaines vers l'Espagne, premier client et fournisseur du Royaume depuis 2012, ont enregistré en 2017 une augmentation de 11,2% par rapport à l'année précédente. C'est ce qui ressort des données de l'Office européen des statistiques (Eurostat).

Les principaux produits exportés par le Maroc vers l'Espagne en 2017 sont les matériaux électriques (29,3%), les vêtements (23,1%), et les mollusques et crustacés (8,1%), indique Eurostat, relevant que les importations marocaines de l'Espagne, constituées principalement des combustibles et lubrifiants (13,9%), des composantes d’automobile (13,3%), et des tissus d’habillement (9,9%), ont pour leur part augmenté de 12,5%.

S'agissant des échanges avec l'Union européenne, Eurostat note que les exportations du Maroc vers cet ensemble ont progressé de 9,5%, de même pour les importations marocaines qui se sont appréciées de 7% en 2017.

En termes de parts de marché, l’Espagne est le premier client du Maroc avec des importations représentant 41,4 % du total des importations communautaires provenant du Royaume, suivie de la France (29,6%), de l’Italie (6,7 %), du Royaume-Uni (5%) et de l’Allemagne (4,3 %).

L’Espagne est également le premier fournisseur du Maroc avec des exportations représentant 35,6% de l’ensemble des exportations communautaires vers le Royaume, suivies de la France (19,1%), de l’Allemagne (9,3%), de l’Italie (8,4%) et des Pays-Bas (4,5%).

Le taux de couverture de l’Espagne avec le Maroc ressort ainsi à 127,7%, ce qui confirme l’évolution vers un équilibre parfait entre ce qui a été exporté et importé entre les deux pays.

Cela dénote aussi la complémentarité des échanges entre l’Espagne et le Maroc, fondée sur le développement d’une relation commerciale qui se base sur une intégration efficace dans la chaîne de valeur globale au niveau des deux rives du Détroit, dans des secteurs clés comme l’automobile, le textile et le câblage électrique.

L’Espagne et le Maroc ont augmenté leur interdépendance économique pendant les six dernières années, en doublant leurs flux commerciaux bilatéraux. En 2017, leurs flux bilatéraux conjoints ont dépassé 14 milliards d'euros.