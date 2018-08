© Copyright : DR

Kiosque360. Le développement en Afrique d'Ethiopian Airlines ne fait pas que des heureux. Air France-kLM fait partie des plus réticents. Elle est contrariée de voir la compagnie prendre des participations dans différentes compagnies africaines.

Ethiopian Airlines étend son offensive dans le ciel africain. Dans sa version en ligne, La Nouvelle Tribune révèle que «la première compagnie africaine vient d'entrer au capital de quatre compagnies subsahariennes». Désormais, celle-ci va détenir 49% du capital de Guinea Airlines et de Chadian Airlinesi et 45% de Zambia Airways. Elle a en parallèle créé une compagnie au Mozambique et a pris la gestion d’Equatorial Guinea Airlines, la compagnie de Guinée Équatoriale.



Ethiopian Airlines élargit son emprise sur les autres compagnies africaines puisqu’elle procède déjà 40% du capital de la togolaise Asky et 49% de Malawian Airlines. Elle devient ainsi la plus grande compagnie aérienne africaine avec plus de 10 millions de passagers transportés, et une flotte jeune et moderne de plus d'une centaine d'appareils. L’objectif est d’en faire une «compagnie africaine et promouvoir le panafricanisme, conformément aux objectifs de l'Union africaine de favoriser l'intégration continentale».

Avec ces investissements, Ethiopian projette de «capter une partie de la croissance du transport aérien africain, lequel, dans de nombreux pays, souffre d'un déficit de dessertes sur les routes intra-africaines», comme le note le quotidien français. Le journal assure que la compagnie éthiopienne est, avec Royal Air Maroc, le transporteur aérien qui sort du lot parmi les opérateurs africains, les seuls quasiment à avoir une activité long-courrier sur le continent.



La stratégie d'Ethiopian est en phase avec sa politique «de relier ses réseaux africain et long-courrier (Europe, Moyen-Orient et Etats-Unis) via son hub d'Addis-Abeda». Ce développement à l'international est facilité par son appartenance à Star Alliance, à laquelle appartiennent également Lufthansa, United Airlines, Air Canada, Singapore Airlines... qui est rivale de celle d'Air France-KLM (Skyteam). Justement, la compagnie française, qui reste assez présente en Afrique, voit d'un mauvais œil le développement d'Ethiopian sur le continent.